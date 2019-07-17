Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме

Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.
«Так здорово видеть, насколько объединённой выступила Республиканская партия на сегодняшнем голосовании по поводу заявлений, которые я делал о четырёх женщинах-членах конгресса», – написал он в своём Twitter.
Трамп отметил, что в поддержку резолюции, направленной против него, проголосовали только четыре представителя его партии, все остальные выступили против принятия документа.
Ранее конгресс большинством голосов осудил высказывания Трампа в адрес некоторых своих представителей, «укрепляющие боязнь и ненависть по отношению к новым американцам».
Резолюцию поддержали 240 парламентариев, ещё 187 конгрессменов выступили против её принятия.
Источник: Россия Сегодня