Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019

27 февраля 2020     17
Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019

03:58

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-2019.

Источник: Россия Сегодня

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Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019
Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019

03:58 Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-2019. Источник: Россия Сегодня


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