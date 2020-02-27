Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019

Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-2019.

Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от COVID-2019 03:58 Американский лидер Дональд Трамп рассказал о работе над созданием вакцины от коронавирусной инфекции COVID-2019. Источник: Россия Сегодня



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