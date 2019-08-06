Трансфер Тиля в «Спартак», отъезд Нобоа из «Зенита» и переход форварда «Боруссии» в «Динамо»: как усиливаются клубы РПЛ

Голландский полузащитник Гус Тиль перешёл из «АЗ Алкмара» в «Спартак». По информации СМИ, красно-белые отдали за 21-летнего футболиста €18 млн. Тем временем «Сочи» подписал двухлетний контракт с Кристианом Нобоа. Московское «Динамо» в ближайшее время может приобрести нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филипа.

«Привлекли амбиции «Спартака»

Переход Гуса Тиля в «Спартак» вряд ли стал для кого-то из болельщиков красно-белых большой неожиданностью. Футболист «АЗ Алкмар» неоднократно заявлял о желании перебраться в столичную команду, а в субботу даже посетил московское дерби с «Динамо». Накануне матча генеральный директор клуба Томас Цорн сделал максимально прозрачный намёк — на презентации новичков поинтересовался у сотрудников пресс-службы, готов ли приветственный ролик для футболиста.

В понедельник тизер, наконец, увидел свет. В нём голландец в форме «Спартака» заходит в помещение, на стене которого горит слово «тиль». Затем Гус нажимает на переключатель и становится видна полная фраза: «Легендарный стиль».

Символично, что в новой команде 21-летний Тиль взял номер бывшего капитана красно-белых Дениса Глушакова — восьмой. А агент футболиста Фулько ван Куперен признался, что переговоры с российским клубом прошли без особых сложностей. По информации авторитетного портала Transfermarkt, красно-белые отдали за спортсмена €18 млн.

«Переговоры были прекрасны, «Спартак» вёл себя великолепно. Тилем интересовались многие клубы, но Гуса привлекли амбиции «Спартака» и люди в клубе», — приводит «Чемпионат» слова представителя спортсмена.

В то время как «Спартак» поприветствовал Тиля, «АЗ Алкмар» тоже проводил его в новую команду специальным роликом.

«Ты заставлял нас гордиться. Ты заставлял нас смеяться», — говорится в сообщении пресс-службы голландского клуба.

Примечательно, что полузащитник является воспитанником команды из Алкмара и провёл в ней первые годы карьеры. Дебют Тиля в основе состоялся ещё три года назад в 18-летнем возрасте. С тех пор он суммарно провёл в составе «АЗ Алкмар» почти сто матчей во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и отдал 12 передач.

А по-настоящему прорывным для Гуса получился прошлый сезон, в котором он из подающего надежды молодого футболиста превратился в настоящего лидера команды. Во многом 12 точных ударов и пять результативных передач Тиля помогли красно-белым пробиться в еврокубки.

В «Спартаке» же голландец призван заменить Фернандо. При этом полноценной заменой бразильцу Тиля назвать сложно. В отличие от него он делает не такое большое количество передач за матч и не обладает настолько хорошим последним пасом. Зато Гус одинаково качественно способен сыграть как под нападающим, так и глубже к центру поля. Регулярно он смещается и на правый фланг.

При этом голландец является невероятно работоспособным футболистом, который способен весь матч прессинговать соперника при потере мяча. Другим сильным качеством Тиля является сильный поставленный удар, благодаря которому он и забил немалое количество мячей.

Тяжело ждать, что Гус сходу адаптируется к достаточно специфическому в игровом плане чемпионату России, однако потенциал этого футболиста не вызывает сомнений: неслучайно им интересовался целый ряд европейских клубов, а Рональд Куман вызывал в сборную Нидерландов.

Пятый футболист «Зенита» в «Сочи»

Другим знаковым трансфером дня стал переход Кристиана Нобоа из «Зенита» в «Сочи». Данное событие тоже тяжело назвать неожиданным, поскольку о возможном уходе эквадорца в стан новичка РПЛ также говорилось немало.

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При этом коллектив Александра Точилина продолжает превращаться в негласный фарм-клуб «Зенита». Ещё раньше в Сочи отправились сразу четверо футболистов сине-бело-голубых: Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз и Эльмир Набиуллин. Пятым стал Нобоа.

За всю пятёрку питерцы (по сведениям Transfermarkt) выручили €8 млн. Ещё больше роднит клубы тот факт, что не так давно «Сочи» именовалось «Динамо» и базировалось в Санкт-Петербурге. А владельцем клуба являлся и является известный питерский предприниматель Борис Ротенберг.

Так или иначе, контракт с Нобоа подписан на два года, а «Зенит» получил за Кристиана € 3 млн, что можно считать более чем удачной сделкой для питерцев, учитывая, что в Северную столицу в 2017-м эквадорец перешёл бесплатно. При этом Сергей Семак после прихода в «Зенит» всерьёз рассчитывал на опытного футболиста и отводил ему важную роль в центре поля, но Нобоа летом прошлого года получил тяжёлую травму колена.

«Сочи» же игрок уровня и типажа Кристиана просто необходим. На старте сезона новичок РПЛ испытывает явные проблемы с началом атак и первым пасом. Зачастую подопечные Точилина вынуждены переводить мяч на фланги и выполнять не несущие в себе опасности навесы в штрафную. Как результат у команды в четырёх первых матчах сезона ни одного забитого мяча и только одно набранное очко.

В лице Нобоа «Сочи» получит опытнейшего футболиста, который в первую очередь способен придать атакам грамотный вектор. Также Кристан, несмотря на травму и возраст, до сих пор отличается невероятной работоспособностью, которая позволяет ему проводить все 90 минут в опорной зоне.

Усиление атаки для «Динамо»

Наконец, в самое ближайшее время в РПЛ может произойти ещё один знаковый трансфер. В СМИ неоднократно появлялась информация о возможном переходе немецкого нападающего дортмундской «Боруссии» Максимилиана Филиппа в «Динамо».

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Чуть больше о возможном переходе рассказала Bild. Якобы за форварда бело-голубые заплатят € 20 млн, а сам он через несколько дней прибудет в Москву на медосмотр. Если данная информация подтвердится, то немец может стать самым дорогим футболистом в истории клуба.

В «Боруссии» же, видимо, намерены отбить траты на Филиппа, ведь два года назад он переехал в Дортмунд из «Фрайбурга» за те же €20 млн.

Однако на новом месте Максимилиан так толком и не заиграл. Если в первом сезоне за чёрно-жёлтых он ещё регулярно выходил на поле и забивал, то в последнем проиграл конкуренцию Пако Алькасеру, мучился с травмами и отличился всего дважды.

Зато в скромном «Фрайбурге» Филипп был настоящим лидером. Через молодую звезду шли все атаки команды. Он не только немало забивал, но и отдавал большое количество результативных передач. Неудивительно, что именно при нём «Фрайбург» впервые за долгое время пробился в еврокубки.

Несмотря на не самый удачный отрезок карьеры в «Боруссии», 25-летний Максимилиан вполне может быть полезен «Динамо». Во-первых, бело-голубые всё ещё испытывают проблемы с нападающими. Летом клуб пополнил Рамиль Шейдаев, однако ждать от него стабильной игры и большого количества голов сложно.

Филипп же — форвард, который стабильно забивает свои десять мячей за сезон. Второй плюс немца — невероятная универсальность. В атаке он способен сыграть на любой позиции: на острие, под нападающим и на обоих флангах. От такого футболиста не откажется любой тренер. Остаётся надеяться, что Максимилиан станет для болельщиков «Динамо» вторым Кевином Кураньи.

Источник: Россия Сегодня