Требование сменить эмблему, «предсказания» катастрофы и скорбь Лос-Анджелеса: как прошёл день после гибели Брайанта

После гибели баскетболиста Коби Брайанта при крушении вертолёта Лос-Анджелес окрасился в пурпурно-золотые цвета клуба «Лейкерс». Звёзды спорта и шоу-бизнеса вспоминают легенду, а болельщики требуют поместить силуэт спортсмена на эмблему НБА. В то же время в сети был обнаружен твит, много лет назад «предсказавший» катастрофу. О чём говорят спустя сутки после трагедии — в материале RT.

Минули сутки с тех пор, как мир содрогнулся от новости о гибели легенды баскетбола Коби Брайанта. За это время прояснились подробности трагедии, разыгравшейся в Калабасасе. Частный вертолёт потерпел крушение, в результате чего погибли девять человек.

Помимо Брайанта и его дочери Джианны погибли её партнёрша по команде Алисса Альтобелли вместе со своими родителями — бейсбольным тренером Джоном Альтобелли и его супругой Кэри Альтобелли. Также на борту находились Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

При этом, как сообщил телеканал WFAA, жертв могло быть больше, если бы не героизм последнего. Ему буквально в последний момент удалось совершить манёвр и увести воздушное судно подальше от населённого пункта, над которым проистекал полёт.

Позднее также стало известно, что причиной падения не могла стать поломка машины — вертолёт был в хорошем состоянии. Как сообщило издание The Los Angeles Times, по мнению местной полиции, причиной крушения мог быть туман — погода в тот день не соответствовала стандартам для полётов.

Впоследствии на официальном YouTube-канале VASAviation появилась и аудиозапись переговоров диспетчера и пилота.

Судя по записи, диспетчеры передавали информацию о тумане и просили занять зону ожидания для обеспечения безопасного расстояния от самолётов. В итоге диспетчеры разрешили продолжить полёт, но за несколько секунд до крушения пилоту сообщили, что вертолёт находится слишком низко для отслеживания.

По информации ESPN, тот ответил, что хотел набрать высоту и лететь над облаками. Однако затем вертолёт начал падать и ударился о горный склон. Его скорость на тот момент составляла около 300 километров в час, а вертикальная скорость падения достигала 20 метров в секунду.

Новость о катастрофе мгновенно взорвала социальные сети. Пользователи постоянно размещали посты с соболезнованиями и воспоминаниями о баскетболиста, а последний твит самого Брайанта набрал 2,5 миллиона лайков и почти 500 тыс. репостов. В нём Брайант поздравлял форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса с тем, что тот обошёл его в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Сам Леброн узнал о гибели легенды в аэропорту по дороге из Филадельфии, где команда проводила очередной матч регулярного чемпионата. Он не смог сдержать слёз, как и многие другие бывшие коллеги Брайанта. Рыдали после воскресных матчей регулярного чемпионата в прямых эфирах, микст-зонах и на пресс-конференциях многие, вспоминая о легенде поколения.

Позднее многие известные спортсмены почтили память Коби Брайанта. Одним из первых стал бразильский футболист Неймар, посвятивший баскетболисту гол, забитый в матче чемпионата Франции «Лилль» — ПСЖ. Форвард парижан реализовал пенальти, а затем показал пальцами цифры «2» и «4», напомнив о номере 24, под которым выступал Брайант.

Уже в понедельник капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос вышел на тренировку своей команды в футболке сборной США по баскетболу с цифрой 10 — ещё одним игровым номером легендарного баскетболиста.

В течение всего дня соболезнования в связи с трагической гибелью Коби Брайанта выражали другие спортсмены: футболисты Дэвид Бекхэм, Лионель Месси, Криштиану Роналду, Диего Марадона и Зинедин Зидан, боец Конор Макгрегор, а также известные политики и звёзды шоу-бизнеса: бывший и нынешний президенты США Барак Обама и Дональд Трамп, музыкальные исполнители Канье Уэст и Джастин Бибер, актёр Джек Николсон и многие многие другие.

С официальными заявлениями выступили многие клубы и лиги, а баскетбольный клуб «Даллас» уже вывел из обращения 24-й номер.

Кроме того, весь Лос-Анджелес, в котором играет «Лейкерс», бывшая команда Брайанта, в понедельник окрасился в клубные цвета: многие здания города подсвечивались пурпурно-золотым.

Уход из жизни баскетбольной легенды не оставил равнодушным и его поклонников в России. Так, популярный блогер Василий Уткин тоже выразил сожаление в связи с гибелью спортсмена.

После известия о гибели Коби Брайанта многие болельщики остались недовольны решением НБА не отменять матчи, запланированные на 26 января. Игры проходили по расписанию, а фанаты публиковали гневные твиты в адрес лиги.

Правда, несмотря на трагедию, не обошлось и без скандала. Так, известная американская актриса Эван Рэйчел Вуд в своём Twitter напомнила, что в 2003 году Коби Брайанта обвиняли в изнасиловании. В своё время она и сама подверглась насилию, а потому призвала не забывать об этом факте из биографии знаменитого баскетболиста. В ответ многие пользователи осудили актрису, однако нашлись и те, кто пожелал Брайанту «гореть в аду», но этот твит был удалён администрацией соцсети.

What has happened is tragic. I am heartbroken for Kobe’s family.

He was a sports hero. He was also a rapist.

And all of these truths can exist simultaneously.

— #EvanRachelWould (@evanrachelwood) January 26, 2020