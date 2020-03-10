Тренер заявил, что разговоры о коронавирусе не помешают российским боксёрам в отборе на ОИ

10 марта 2020     11
Тренер заявил, что разговоры о коронавирусе не помешают российским боксёрам в отборе на ОИ

16:26

Главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов поделился ожиданиями от выступления команды на европейском квалификационном турнире летних Олимпийских игр 2020 года.

© Александр Кряжев РИА Новости

«Мы прошли тяжёлые испытания в виде большого количества турниров, и сейчас назвали состав. Думаю, он определён правильно. Все готовы бороться за олимпийские лицензии, а потом уже претендовать на золотые медали на самих Играх. У нас сильная команда. Да, сейчас многие говорят о коронавирусе, мы готовы ехать и сражаться за самые высокие места. Противопоказаний нет. А если и придётся сесть на карантин, то мы выдержим и это испытание. Вообще, мы сконцентрированы на собственном выступлении», — приводит слова Фархутдинова пресс-служба Федерации бокса России.

Капитан сборной на турнире Андрей Замковой заявил, что все спортсмены готовы бороться на олимпийские лицензии.

«Уверен, у нас всё получится. У нас нет паники на тему коронавируса. Мы настроены больше следить за собой, следовать рекомендациям наших врачей. Мы не боимся этот вирус», — добавил боксёр.

Соревнования пройдут в Лондоне с 14 по 24 марта.

Ранее стал известен состав мужской и женской сборных России по боксу на европейскую квалификацию ОИ-2020.

Источник: Россия Сегодня

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