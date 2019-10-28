Тренер «Краснодара» признался, что Сулеймановым интересовалась «Боруссия»

28 октября 2019     15
Тренер «Краснодара» признался, что Сулеймановым интересовалась «Боруссия»

22:59

Наставник «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что к нападающему команды Магомеду-Шапи Сулейманову проявлял интерес дортмундский футбольный клуб «Боруссия».

РИА Новости © Рамиль Ситдиков

«Мы были в Швейцарии и где-то случайно увиделись с представителями «Боруссии». Они сказали, что клуб следит за Шапи и можем ли мы его продать. Но мы не готовы», — заявил специалист на YouTube-канале экс-футболиста Евгения Савина.

Он отметил, что молодым игрокам необходимо сперва сперва выиграть трофей в «Краснодаре» и завоевать себе имя. По его словам, клуб их растит не для продажи при первом удобном случае.

«Мы не хотим сразу завалить их деньгами. Поверьте, контракты, которые сейчас у ребят, — это большие деньги. Мы не могли бы о таких мечтать. За год у них раз в пять повысилась зарплата», — добавил Мусаев.

19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». На его счету 59 матчей, 18 голов и четыре результативные передачи за основную команду.

Ранее Сулейманов опроверг слухи о том, что его возраст переписан.

Источник: Россия Сегодня

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