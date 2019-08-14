Тренер «Краснодара» прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

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Главный тренер российского футбольного клуба «Краснодар» прокомментировал победу своих подопечных над португальским «Порту» со счётом 3:2 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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«Сыграли два разных тайма. Начали мы довольно-таки хорошо, исполнили свой стандарт, нам удались две очень хорошие контратаки — мы умеем это делать, и в поединке с «Порту» у нас получилось», — приводит слова специалиста официальный канал «Краснодара» в сети YouTube.

По словам Матвеева, первый поединок между «Краснодаром» и «Порту», состоявшийся в России, был равным по игре и числу голевых моментов, а на результат ответной встречи существенно повлиял быстрый мяч, забитый полузащитником «быков» Тонни де Вильеной.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» прошёл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.

Источник: Россия Сегодня