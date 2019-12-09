Тренер лыжников Крамер: отстранение станет для нас катастрофой

9 декабря 2019     34
Тренер лыжников Крамер: отстранение станет для нас катастрофой

00:57

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

globallookpress.com © ORRE PONTUS

«Я надеюсь, что нас не будут отстранять. Такие решения вредят спортсменам. Всё это ведь не связано с допинг-пробами, спортсмены не виноваты в том, что, возможно, кто-то поступил гадко в офисе», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

Он отметил, что вся эта ситуация вызывает у него печаль и злость, поскольку он был уверен, что после Игр-2018 всё это завершится.

«Мне тяжело это воспринимать, нашим спортсменам тоже. Отстранение станет для нас катастрофой. Как можно всё это объяснить? Я бы хотел, чтобы кто-то пришёл сюда и посмотрел лыжникам в глаза. Очень тяжело, когда большие парни стоят и плачут. Я не хочу снова видеть это», — добавил специалист.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADA.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление
Невиновный вышел из тюрьмы после 11 лет ожидания казни за чужое преступление

В Китае освобожден мужчина, который 11 лет отбывал наказание за чужое преступление. Об этом сообщает AsiaOne. Материалы по теме 00:10 …


Тренер лыжников Крамер: отстранение станет для нас катастрофой
Тренер лыжников Крамер: отстранение станет для нас катастрофой

00:57 Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA). globallookpress.com © …


Максакова заявила о желании приехать в Россию
Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию. Об …


В НАТО невраждебно высказались о России
В НАТО невраждебно высказались о России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россию не считают врагом альянса. Он ответил на соответствующий вопрос телеканалу CNN. Столтенберг …


Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения
Стали известны регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у населения

Республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятерку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения. Такие данные получены в ходе исследования …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты