Тренер лыжников Крамер: отстранение станет для нас катастрофой

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказал мнение о возможных санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Я надеюсь, что нас не будут отстранять. Такие решения вредят спортсменам. Всё это ведь не связано с допинг-пробами, спортсмены не виноваты в том, что, возможно, кто-то поступил гадко в офисе», — приводит слова Крамера Aftonbladet.

Он отметил, что вся эта ситуация вызывает у него печаль и злость, поскольку он был уверен, что после Игр-2018 всё это завершится.

«Мне тяжело это воспринимать, нашим спортсменам тоже. Отстранение станет для нас катастрофой. Как можно всё это объяснить? Я бы хотел, чтобы кто-то пришёл сюда и посмотрел лыжникам в глаза. Очень тяжело, когда большие парни стоят и плачут. Я не хочу снова видеть это», — добавил специалист.

25 ноября комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретить ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых пунктов восстановления статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

Заседание исполкома WADA по данному вопросу состоится 9 декабря.

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучает возможность права не согласиться с вердиктом исполкома WADA.

Источник: Россия Сегодня