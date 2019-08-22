Тренер молодёжной сборной России поделился ожиданиями от квалификации на Евро-2021

20:19

Старший тренер молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов поделился ожиданиями от выступления команды в квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.

© Михаил Киреев РИА Новости

«Нам предстоит провести важнейшие матчи. Начнём отбор в Саранске игрой со сборной Сербии, затем проведём встречу в Болгарии. Сейчас наша команда находится на низком старте, осталось полторы недели до начала учебно-тренировочного сбора. В ФНЛ и РПЛ предстоит сыграть ещё два тура, самое главное, чтобы ребята обошлись без травм. По последнему дерби мы видим накал страстей в чемпионате. Очень хотим, чтобы игроки прибыли в расположение команды здоровыми», — приводит слова Галактионова пресс-служба Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

Матч Россия — Сербия состоится 6 сентября в Саранске, а игра с Болгарией пройдёт в Софии 10 сентября.

Ранее Фёдор Чалов заявил, что будет выкладываться на 110% в матчах за молодёжную сборную России.

Источник: Россия Сегодня