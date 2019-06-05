Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

5 июня 2019     20
Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев получил одноматчевую дисквалификацию по итогам ответного стыкового матча за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

  • © Григорий Соколов
  • РИА Новости

«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев был удалён со скамейки запасных по ходу ответного переходного матча за право сыграть в РПЛ против «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что Дмитрий Черышев останется главным тренером «Нижнего Новгорода».

Источник: Россия Сегодня

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