Тренер «Нижнего Новгорода» Черышев дисквалифицирован на один матч

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев был удалён со скамейки запасных по ходу ответного переходного матча за право сыграть в РПЛ против «Крыльев Советов».

«За вмешательство в действия судьи Черышев получает дисквалификацию на один матч первенства России», — сказал журналистам глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев получил одноматчевую дисквалификацию по итогам ответного стыкового матча за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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