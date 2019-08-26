Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

26 августа 2019     10
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

20:05

Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш ожидает тяжёлой игры на поле соперника.

РИА Новости

«Завтра мы встретимся с очень сильным оппонентом на его территории. Наш соперник показал в прошлом матче очень качественную игру, потому «Краснодар» нельзя недооценивать. Нет полной уверенности в том, что мы сумеем повторить результат прошлого матча. «Краснодар» по-прежнему силён, завтра при любом составе соперника игра будет достаточно сложной и интересной», — сказал Мартинш на пресс-конференции.

Также тренер «Олимпиакоса» добавил, что большая часть игры в Греции была равной, а его команда сумела достичь положительного результата благодаря терпению.

Ранее Черчесов рассказал, почему не посетил матч РПЛ «Краснодар» — «Локомотив».

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»
Тренер «Олимпиакоса» ожидает тяжёлой игры против «Краснодара»

20:05 Несмотря на крупную победу над «Краснодаром» (4:0) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, главный тренер «Олимпиакоса» Педру …


Стало известно о желании Додона быть похожим на Лукашенко
Стало известно о желании Додона быть похожим на Лукашенко

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что ему импонирует стиль его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом политик заявил в интервью …


«Почта России» просит 85 млрд рублей на организацию торговли алкоголем и лекарствами
«Почта России» просит 85 млрд рублей на организацию торговли алкоголем и лекарствами

«Почта России» попросила выделить из бюджета около 85 млрд рублей для преобразования отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, а также …


Студенты СевГУ провели исследование затопленного города
Студенты СевГУ провели исследование затопленного города

Студенты магистерской программы «Морская археология» приняли участие в работе комплексной подводной археологической экспедиции по изучению античного городища Акра в Керченском …


Заседание по делу о скифском золоте состоится до конца 2019 года
Заседание по делу о скифском золоте состоится до конца 2019 года

Новое заседание апелляционного суда Амстердама в рамках процесса о скифском золоте, которое было вывезено из Крыма, планируется провести до конца текущего года. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты