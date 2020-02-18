Тренер «Рубина»: Тарасов не растерял лучших качеств

12:49
Тренер казанского «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал подписание контракта с полузащитником Дмитрием Тарасовым.© ФК «Рубин»
«Тарасов опытный футболист. У нас молодая команда, и учитывая непростую турнирную ситуацию, Дмитрий Тарасов будет играть важную роль в коллективе. Несмотря на то, что у него была пауза в футболе из-за травмы, сборы показали, что он не растерял своих лучших качеств», — цитирует Яровинского «Спорт-экспресс».
Тарасов подписал контракт с «Рубином» до конца сезона. После 19-ти туров казанский клуб находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее Тарасов поблагодарил «Рубин» за шанс.
Источник: Россия Сегодня