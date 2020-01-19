Третьяк заявил, что IIHF примет участие в споре между WADA и РУСАДА в CAS

15:28

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) примет участие в судебном споре в Спортивном арбитражном суде (CAS) между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

© Алексей Куденко РИА Новости

По словам Третьяка, которые передаёт ТАСС, члены совета IIHF единогласно поддержали идею вступить в разбирательство.

«Россия занимает большое место в мировом хоккее. IIHF за то, чтобы Россия была представлена на чемпионатах мира так, как должна. Если это будет какая-то дискриминация, то получается, что сборной России не будет на турнире четыре года. Поэтому мы очень благодарим международную федерацию, я всем членам совета написал, что благодарю за поддержку», — добавил глава ФХР.

9 декабря 2019 года исполком WADA признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу и отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе.

Это связано с выявлением преднамеренных изменений в данных московской лаборатории, передача которых в исходном виде была одним из ключевых условий восстановления статуса соответствия РУСАДА.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА принял решение не соглашаться с санкциями WADA, оно было утверждено 24 декабря общим собранием членов организации и повлечёт разбирательство в CAS.

Ранее сообщалось, что МОК и МПК направили в CAS заявления о вступлении в спор между WADA и РУСАДА.

Источник: Россия Сегодня