Трефилов считает, что у российских гандболисток не должно быть эйфории после пяти побед на ЧМ

20:37

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал пять побед женской сборной России подряд на чемпионате мира в Японии.

РИА Новости

«Молодцы, что одолели шведок, но мне бы хотелось, чтобы большой эйфории сейчас не было. Здорово, что так сыграли, но это только начало пути, определённые проблемы еще есть, впереди много работы», — цитирует Трефилова ТАСС.

Он также выразил мнение, что россиянкам предстоят матчи со сложными соперниками.

Сборная России вышла в основной этап с первого места в группе D.

Ранее стали известны соперники женской сборной России по гандболу на основном этапе ЧМ.

Источник: Россия Сегодня