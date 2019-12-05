Трио учениц Тутберидзе против всего мира: почему финал Гран-при среди женщин станет величайшим турниром в истории

6 и 7 декабря в Турине пройдёт женский турнир финала Гран-при по фигурному катанию. Он обещает стать одним из самых запоминающихся в истории. За медали поборются дебютантки этого сезона Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная, выигравшие все предварительные соревнования, готовая исполнить четверной сальхов Рика Кихира, а также Алина Загитова и Брэди Теннелл. RT рассказывает, чем будут удивлять в Италии лучшие из лучших.

Туринский дворец спорта «Палавела» принимал у себя много значимых для фигурного катания турниров — чемпионат Европы 2005 года, Олимпийские игры 2006-го, чемпионат мира 2010-го. В ближайшие дни этот список пополнит финал Гран-при сезона-2019/20, который войдёт в историю тем, что на нём впервые за медали взрослых соревнований будет одновременно бороться супертрио Анна Щербакова, Александра Трусова и Алёна Косторная.

Ранее три юные ученицы Этери Тутберидзе, раз и навсегда изменившие лицо женского фигурного катания, встречались либо на юниорских, либо на национальных стартах. Многие помнят их соперничество на чемпионате России в Саранске, когда они заняли все призовые места. Прошёл почти год, и каждая из молодых фигуристок сделала большой шаг к своему первому взрослому титулу.

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Щербакова ещё тогда исполняла самый ценный из покорённых фигуристами прыжок — четверной лутц. Он приносит больше баллов, чем любые каскады из двух тройных. Чемпионка России столь уверенно исполняет элемент, что в этом сезоне решила не ограничиваться одной попыткой, хотя даже мужчины обычно не рискуют повторять его в одной программе. На этапе в США Щербакова сделала четверной лутц дважды — отдельным элементом и в каскаде, став второй в фигурном катании после Натана Чена, кому это удалось в принципе.

Трусова тоже решила, что на взрослом уровне надо брать количеством прыжков. Её произвольная программа под музыку из «Игры престолов» уже не обходится сразу без четырёх попыток исполнить четверные прыжки — сальхов, лутц и два тулупа в каскаде, один из которых — во второй половине проката. Собрать воедино все элементы Трусова пока смогла только на неофициальном турнире в Японии.

В Турине болельщики вновь будут ждать от мировой рекордсменки чистого исполнения всех её четверных. Судя по всему, ради этого Трусова решила отложить разучивание тройного акселя — ещё одного элемента категории ультра-си. После победы на этапе Гран-при в Москве 15-летняя фигуристка сделала «триксель» на тренировке. Этот прыжок помог бы ей заметно усложнить короткую программу, но в Турине Трусова не планирует так рисковать.

Зато этот прыжок взяла на вооружение Алёна Косторная. Долгое время она проигрывала в технике своим одногруппницам: ни чистота катания, ни замысловатая хореография, ни быстрые вращения и идеальные более простые прыжки не помогали ликвидировать отставание. Но теперь, имея в наличии тройной аксель, Косторная уже угрожает мировому рекорду Трусовой, установленному благодаря трём четверным прыжкам. На этапе в Японии 16-летняя спортсменка вполне могла бы его побить, если бы не один сорванный аксель.

То выступление Косторной дало понять: четверные прыжки ещё не являются стопроцентной гарантией победы, так как есть масса других способов заработать ценные баллы. Именно это и придаёт дополнительную интригу финалу Гран-при — турниру, в котором в трёх последних случаях золото обязательно доставалось той спортсменке, которая была лучше подготовлена технически. Сначала это была невероятно прыгучая Евгения Медведева, затем перенёсшая все прыжки во вторую половину программ Алина Загитова, а в прошлом сезоне — монополистка тройных акселей на тот момент японка Рика Кихира.

Впрочем, чтобы защитить титул, Кихира как раз решила вплотную заняться четверными прыжками и ещё до домашнего этапа Гран-при разучила сальхов в четыре оборота. Для фигуристки из разряда взрослых, к тому же отказавшейся от тройного лутца из-за травмы, это действительно подвиг. Правда, исполнить на официальном старте сальхов пока не получилось, но японская спортсменка должна включить новый прыжок в свою программу на финал Гран-при.

Если Кихира всё-таки выполнит четверной сальхов, то спутает все карты ученицам Тутберидзе, у которых вполне может исчезнуть шанс занять втроём весь пьедестал почёта. Ведь японка и так способна обходить Щербакову благодаря компонентам, а с четверным сальховом уже вплотную подбирается к Косторной и Трусовой — разница между ними составит уже считанные баллы, а не целый десяток, как раньше.

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Двум оставшимся участницам финала Гран-при надеяться на высокие места не приходится. У Алины Загитовой остаётся всего один козырь — высокие компоненты и интересно поставленные программы, но в этом направлении она близка к пределу и уже неспособна совершать больших скачков. Хотя она и смогла выиграть чемпионат мира, когда её соперницами были Кихира и исполнившая четверной сальхов Элизабет Турсынбаева, но снова стала много ошибаться на прыжках и почти потеряла свой фирменный каскад лутц — риттбергер.

Сейчас олимпийской чемпионке уже невозможно бороться с квадистками и трикселистками. Загитова очень близка к тому, чтобы второй раз во взрослой карьере остаться без медали международных соревнований и впервые — при безупречном катании. Хотя для болельщиков грядущие состязания в Турине станут небывалым праздником, самой опытной ученице Тутберидзе на нём может не оказаться места.

Шестой участницей финала Гран-при стала Брэди Теннелл. Она будет единственной фигуристкой, которая выиграла только одну медаль на обычных этапах серии. Как и Загитова, она не имеет в арсенале ни четверных прыжков, ни тройного акселя. В технической оценке американка уступает многим девушкам, которые не смогли попасть в финал, а по средним баллам за компоненты она обходит только Трусову и Щербакову. Вместе с Загитовой ей придётся сражаться за право избежать последнего места в Турине, и россиянка в этой борьбе будет фавориткой.

Источник: Россия Сегодня