Триумф Хэмилтона, авария с участием Квята и 100-й трофей Mercedes: итоги Гран-при Мексики «Формулы-1»

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон одержал победу на 18-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» — Гран-при Мексики. Для британца этот успех стал десятым в сезоне, а для немецкой команды — 100-м в истории. Даниил Квят финишировал девятым, но в результате аварии с Нико Хюлькенбергом был оштрафован на десять секунд и переместился на 11-ю позицию.

Первый день

В «Формуле-1» началось американское турне, которое охватит три гонки в Западном полушарии. Первой остановкой для пилотов стал Гран-при Мексики и его автодром имени братьев Родригес, славящийся своей парадоксальностью. Профиль трассы должен подходить машинам с мощными двигателями и высокой прижимной силой, однако два последних года на ней побеждал Макс Ферстаппен за рулём Red Bull.

Это обстоятельство не могло не волновать перед приездом в Мексику Льюиса Хэмилтона, который побеждал здесь всего один раз в далёком 2016 году. После Гран-при Японии он оказался в ситуации, когда следующая гонка может сделать его чемпионом мира. Чтобы это произошло, пилоту Mercedes после финиша в Мехико необходимо опережать ближайшего преследователя Валттери Боттаса на 78 очков, то есть накопить отрыв ещё в 14 баллов. Сделать это можно в случае собственной победы и финиша финна ниже пятого места.

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Такой необходимый для Хэмилтона сценарий стал воплощаться на первой тренировке в Мексике. Британский пилот возглавил протокол, а Боттас как раз оказался пятым. Впрочем, показательными эти результаты не были — сессию немного испортили ночной дождь, из-за которого первые круги гонщики провели в промежуточных шинах, и лёгкая авария Лэнса Стролла из Racing Point, вызвавшая десятиминутную задержку.

Вечером погода уже не мешала пилотам, но инцидентов избежать не удалось. В этот раз не повезло Александру Албону на Red Bull. Он разбил машину и остановил свободную практику на несколько минут. После неё лидерами протокола стали другие лица. Лучший круг проехал Себастьян Феттель на Ferrari. Ферстаппен уступил ему чуть больше одной десятой секунды. Шарль Леклер в один момент потерял управление болидом, но в итоге показал третье время. А в стане Mercedes произошли перестановки — на тот раз быстрее оказался Боттас, в то время как Хэмилтон довольствовался пятым результатом.

Скандал во время гонки в Японии, когда пилоты Renault были дисквалифицированы из-за автоматической системы корректировки баланса тормозов, использование которой было признано помощью пилотажу, обострил борьбу за пятое место в Кубке конструкторов. Большая часть очков от французского производителя перешла к Toro Rosso. И этот неожиданный подарок судьбы, случившийся спустя несколько дней после финиша, окрылил пилотов итальянской команды. В Мексике Даниил Квят и Пьер Гасли начали с очень хороших позиций — в обеих пятничных тренировках они забирались в первую десятку, а веером и вовсе заняли шестое и седьмое места. Отставание их команды от Renault составляло всего шесть очков, которые вполне можно отыграть за оставшиеся четыре заезда, тем более что ни Нико Хюлькенберг, ни Даниэль Риккардо в первый день Гран-при Мексики не блистали.

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Второй день

Субботняя программа Гран-при Мексики вовсе оказалась под угрозой. За несколько часов до тренировочных заездов около 150 сотрудников команд пожаловались на проблемы с желудком. По сведениям СМИ, наибольшие потери понесли McLaren, Renault и Toro Rosso, а в итальянской конюшне среди пострадавших оказался напарник Квята. Ситуацию с Гасли иронично прокомментировал советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко, сказавший, что в ходе тренировки французу могут понадобиться подгузники.

Но в итоге состояние пилота нормализовалось, и он сумел показать седьмой результат в ходе третьей свободной практики. Квят же заметно сбавил в сравнении со своими предыдущими результатами и стал лишь 11-м. Его отставание от Гасли составило 0,439 секунды.

Как и накануне, на выступлении гонщиков серьёзно сказался прошедший ночью дождь. Поначалу они испытывали серьёзный дискомфорт при прохождении трассы, но впоследствии смогли показать достойные результаты. Во главе вновь финишировали представители Ferrari — Леклер и Феттель, а вслед за ними расположились их соперники из Mercedes в лице Боттаса и Хэмилтона.

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Главные события развернулись в ходе квалификации. Первым пришёл Ферстаппен из Red Bull, опередив дуэт из Ferrari и Хэмилтона. Примечательно, что голландец демонстрировал лучшее время ещё до последнего круга, в ходе которого он повысил свои результаты и гарантировал себе поул-позицию на старте гонки. Правда, к этому моменту на трассе были вывешены двойные жёлтые флаги из-за аварии Боттаса, которые Макс благополучно проигнорировал.

Примечательно, что организаторы не заметили нарушения регламента со стороны Ферстаппена. Они сделали вывод, что тот притормозил месте аварии финна и оставили результаты квалификации в силе. Но в ходе пресс-конференции сам пилот неосторожно признался, что действительно не сбрасывал скорость в данном секторе. В результате, Макс был вызван к стюардам, а впоследствии лишён трёх позиций на стартовой решётке. Таким образом, первым стал Леклер, а за ним расположились Феттель и Хэмилтон.

Квят выиграл дуэль у Гасли и показал девятое время в квалификации. При этом россиянин также стал участником спорной ситуации и вполне мог быть оштрафован. Инцидент произошёл на выезде из боксов, где он чуть было не врезался в болид Даниэля Риккардо. Австралиец сумел уйти от столкновения, а организаторы решили не наказывать гонщика Toro Rosso.

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Гонка

Неудачи лидера Red Bull продолжились на старте. В дебюте Ферстаппен столкнулся с Хэмилтоном, в результате чего оба пилота вылетели на траву и откатились в середину пелотона. В ходе инцидента болиды спортсменов несколько раз коснулись колёсами, но не получили серьёзных повреждений.

Однако настоящим кошмаром для Ферстаппена обернулся обгон Боттаса. На стадионе Макс уверенно прошёл Валттери и бросился в погоню за лидерами, но спустя несколько секунд обнаружил прокол задней правой шины. Голландец на трёх колёсах был вынужден добираться до боксов и потерял не только огромное количество времени, но и шансы побороться за высокие места. Он всё же прорвался на шестую строчку, но для триумфатора двух последних заездов в Мексике это оказалось слабым утешением.

Неудача постигла и Ландо Норриса из McLaren. Британец завершил квалификацию на восьмой строчке и был готов бороться за очки, но оказался жертвой собственных техников. Те забыли закрутить ему колесо и преждевременно отправили на дистанцию, а уже через несколько секунд были вынуждены вручную закатывать машину обратно в боксы. Эта неудача отбросила его на последнюю строчку и перечеркнула шансы на успех. В итоге, он продержался 51 круг, после чего сошёл.

Похожую оплошность допустили механики Alfa Romeo, а в роли пострадавшего выступил Антонио Джовинацци. Его также выпустили, забыв прикрутить колесо, но вовремя спохватились и исправили ситуацию. Итальянец добрался до финиша, а вот Кими Райконен был вынужден досрочно отправиться в боксы и не набрал очки в шести гонках подряд.

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Борьба за победу ожидаемо развернулась между спортсменами из Ferrari и Mercedes. На протяжении долгого времени Леклер лидировал в заезде, но в итоге финишировал лишь четвёртым. Причиной тому стали тактические просчёты штаба и несвоевременные пит-стопы, отбросившие его за пределы тройки. Немецкая конюшня вновь сработала грамотнее и наглядно показала, почему именно она выигрывает Кубок конструкторов на протяжении последних шести лет.

В результате, Феттель поднялся на второе место, а Хэмилтон во второй раз в карьере стал первым на Гран-при Мексики. Британец выиграл свой десятый этап в году и помог Mercedes победить в 100-м заезде в «Формуле-1», но не сумел досрочно гарантировать себе звание чемпиона мира. Помешал этому Боттас, который финишировал третьим и отсрочил триумф своего партнёра как минимум до соревнований в США.

Для Квята гонка в Мексике завершилась крайне неудачно. Перед последним кругом он шёл десятым и мог финишировать в очковой зоне на втором этапе подряд, но допустил оплошность. Россиянин не справился с управлением и врезался в болид Хюлькенберга. Немец вылетел с трассы, а россиянин прорвался на девятую строчку. Этим эпизодом сходу заинтересовались стюарды, которые признали Даниила виновным в аварии и лишили десяти секунд. Таким образом, гонщик Toro Rosso переместился на 11-ю позицию и не набрал ни одного очка.

Источник: Россия Сегодня