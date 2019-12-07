Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1

7 декабря 2019     17
Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1

21:28

В матче 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал гостевую победу над «Монпелье».

© Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com

Встреча, проходившая на стадионе «Стад де Моссон» в Монпелье, завершилась победой гостей — 3:1.

На 41-й минуте счёт в матче ударом с пенальти открыл футболист хозяев Леандро Паредес. На 74-й минуте «Монпелье» остался в меньшинстве из-за удаления Педру Мендеша.

С 74-й по 81-ю минуты гости сумели забить три гола. Отличились Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

ПСЖ продолжает возглавлять турнирную таблицу Лиги 1, имея 39 очков. «Монпелье» находится на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что ПСЖ обыграл «Нант» в Лиге 1.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Игровые автоматы (слоты) в казино slot-u
Игровые автоматы (слоты) в казино slot-u.com

Закономерность. Люди мечтают об интересно проведенном времени, когда комфорт и фейерверк эмоций соединяются? В казино slot-u.com можно забыть о хлопотах …


В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира
В аэропорту Симферополя задержали пьяного уральского дебошира

Сотрудники транспортной полиции Крыма в аэропорту Симферополь 5 декабря задержали нетрезвого дебошира. В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту …


Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Певец Николай Басков рассказал, как София Ротару пережила травлю в связи с решением возобновить концерты в России. Об этом сообщает …


Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1
Три забитых мяча за семь минут помогли ПСЖ обыграть «Монпелье» в Лиге 1

21:28 В матче 17-го тура французской Лиги 1 ПСЖ одержал гостевую победу над «Монпелье». © Panoramic/ZUMAPRESS.com globallookpress.com Встреча, проходившая на …


Три профсоюза Франции призвали усилить антипенсионные протесты
Три профсоюза Франции призвали усилить антипенсионные протесты

Три главных профсоюзных организации Франции выступили с коллективным призывом мобилизировать акции протеста против планируемой правительством страны реформы пенсионной системы. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты