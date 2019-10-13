Три очка Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Тампа-Бэй» в матче НХЛ

02:00

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» на своём льду одержали победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:2.

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Самым результативным игроком встречи стал российский форвард «Сенаторз» Владислав Наместников, отметившийся голевым дублем и результативной передачей.

Звёздному форварду «Лайтнинг» Никите Кучерову отличиться результативными действиями не удалось — он провёл на льду немногим менее 23 минут и наработал на показатель полезности «-2». Вместе с тем, по одному баллу за результативную передачу себе в актив записали защитники Михаил Сергачёв и Никита Зайцев.

Победа над «Тампа-Бэй» стала для канадского коллектива первой в текущем регулярном чемпионате НХЛ. «Лайтнинг», в свою очередь, потерпели третье поражение в пяти встречах.

Ранее сообщалось, что клуб НХЛ «Миннесота» проведёт переговоры с нападающим Кириллом Капризовым в ноябре.

Источник: Россия Сегодня