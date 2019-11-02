Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

2 ноября 2019     19
Три человека погибли в результате взрыва танкера в Находке

На танкере «Залив Америка» в Находке произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Владивостока.

Еще один человек пострадал. Причины взрыва пока неизвестны. По данным издания «Новости Владивостока», на судне начался пожар, спасатели ликвидируют возгорание.

Судно находилось в рейде у мыса Астафьева. На борту танкера было девять человек. На месте происшествия работают спасатели, также для оказания помощи отправлены два портовых буксира.

Источник: Лента.Ру

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