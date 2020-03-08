Трое детей сгорели в частном доме в российском городе

8 марта 2020     7
Трое детей сгорели в частном доме в российском городе

В Югорске Ханты-Мансийского автономного округа трое детей сгорели в частном доме, сообщает РИА Новости в воскресенье, 8 марта. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Пожар произошел около полуночи по местному времени в деревянном здании. Двое детей 11 и 8 лет погибли на месте, четырехлетний ребенок скончался от ожогов в больнице. В медучреждение доставлена также его 48-летняя бабушка, сообщается на сайте регионального следственного управления.

В окружном управлении МЧС агентству сообщили, что по одной из версий огонь возник из-за нарушения правил эксплуатации электросетей. В городе срочно создана специальная группа, которая будет заниматься вопросами помощи семьям погибших, написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Югорска Андрей Бородкин.

6 марта сообщалось, что россиянка из города Вилючинск утопила двоих своих детей после того, как ей изменил мужчина. Она страдала от депрессии и невротического расстройства, однако признана вменяемой.

Источник: Лента.Ру

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