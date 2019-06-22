Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

22 июня 2019     12
Трое подростков сорвались с аттракциона в Москве

Трое подростков сорвались с аттракциона «Колобок» в московском парке «Сокольники». По данным Telegram-канала «112», инцидент произошел в субботу, 22 июня, утром.

Известно, что аттракцион вышел из строя в тот момент, когда дети висели вниз головой. Сотрудники парка отпустили крепежи, и трое несовершеннолетних упали на землю.

Среди пострадавших — 11-летняя девочка, она не может двигаться.

Telegram-канал Baza сообщает, что у детей диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга и травму шеи.

Ранее, 11 июня, восьмилетняя девочка скончалась после катания на аттракционе в Анапе. Ребенку стало плохо на Crazy Dance — скамейке, которая перемещается в такт музыке. По рассказам очевидцев, девочка схватилась за грудь. Врачи предположили, что причиной смерти мог стать сердечный приступ.

Источник: Лента.Ру

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