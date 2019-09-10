Трое членов ИГ осуждены за подготовку терактов в Московском регионе

10 сентября 2019     16
Трое членов ИГ осуждены за подготовку терактов в Московском регионе

11:25

Трое членов «Исламского государства»* получили от 10 до 15 лет колонии за подготовку терактов на железной дороге в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Москве и области.

РИА Новости

По данным следствия, они вели подготовку к проведению террористических актов на территории региона. Объектами атак были выбраны транспортная инфраструктура и подвижной состав Ярославского и Павелецкого направлений Московской железной дороги.

Фигуранты были задержаны 7 июня 2018 года в Москве, информирует агентство. В момент задержания они пытались уничтожить составляющие взрывчатых веществ.

Отмечается, что приговор вступил в силу.

Ранее Федеральная служба безопасности пресекла подготовку терактов в Кабардино-Балкарии. 

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: Россия Сегодня

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