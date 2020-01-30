Трутнев исключил угрозу ситуации с коронавирусом для экономики России

30 января 2020     20
Трутнев исключил угрозу ситуации с коронавирусом для экономики России

07:03

Ситуация с новым типом коронавируса не угрожает каким-либо отраслям российской экономики, заявил полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев.

globallookpress.com

«Я не думаю, что эта ситуация угрожает каким-либо отраслям экономики. На сегодня принято решение о продлении студенческих каникул, для тех вузов где есть иностранные студенты, еще целый ряд мер… Мы попросили остановить все проекты, которые связаны с привлечением иностранной рабочей силы», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в пяти регионах Дальнего Востока продлят закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для автомобильного и пешеходного сообщения.

Также Россия приостановит железнодорожное сообщение с Китаем, кроме поезда Москва — Пекин.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, несмотря на отсутствие случаев заражения новым коронавирусом в России, риск проникновения его в страну существует.

По последним данным, всего в Китае погибли от последствий заболевания коронавирусом 170 человек, 7711 человек инфицированы. Также первый случай заражения зафиксирован в Тибете.

Источник: Россия Сегодня

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