Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом

4 марта 2020     17
Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом

11:41

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что будет готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях в случае такой необходимости.

РИА Новости

«Это всё равно соревнования и борьба. Если я попаду в подобную ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живем», — заявила Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».

9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия и возможности принимать крупные международные соревнования.

Ранее Загитова заявила, что успех на соревнованиях зависит от того, как ты выглядишь.

Источник: Россия Сегодня

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