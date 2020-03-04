Туктамышева выразила готовность выступать под нейтральным флагом

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что будет готова выступать под нейтральным флагом на официальных соревнованиях в случае такой необходимости.РИА Новости
«Это всё равно соревнования и борьба. Если я попаду в подобную ситуацию, то обязательно буду выступать. Мы ради этого живем», — заявила Туктамышева в интервью «Спорт день за днем».
9 декабря 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от участия и возможности принимать крупные международные соревнования.
Ранее Загитова заявила, что успех на соревнованиях зависит от того, как ты выглядишь.
Источник: Россия Сегодня