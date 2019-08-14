Туристку из США оштрафовали за съемку встречи мэра с недовольными россиянами

14 августа 2019     11
Туристку из США оштрафовали за съемку встречи мэра с недовольными россиянами

В Кемеровской области суд приговорил к штрафу в две тысячи рублей американскую туристку Алину Симоне, которая снимала мэра Киселевска Максима Шкарабейникова во время встречи с горожанами, недовольными подземным пожаром и дорогами. Об этом сообщило издание «Абажур».

Заявление на нее написал Шкарабейников, который требовал проверить законность нахождения девушки в городе. В миграционной службе решили, что Симоне приехала в страну не ради туризма, а якобы для сбора информации по заданию западных СМИ. Ее признали виновной в нарушении иностранцем правил въезда в России (часть 2 статьи 18.8 КоАП), выдворять американку не станут.

Симоне отметила, что снимала людей и город на видео, каждый раз спрашивая разрешения. Девушка пояснила, что в ее стране такое согласие требуется, чтобы человек не подал в суд, если видео будет опубликовано в соцсетях. Туристка не признала себя виновной, передает «Интерфакс». Она добавила, что не сотрудничает со СМИ.

«Я приехала сюда из любопытства, как независимый художник. Меня оштрафовали на две тысячи рублей, с чем я совсем не согласна, но, если не оплачу штраф, то, возможно в будущем не смогу вернуться в РФ», — сообщила девушка.

В начале июня жители Киселевска записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в Кузбассе. Они жаловались на многочисленные подземные пожары рядом с населенным пунктом, а также завышенных допустимых нормах загрязнения. Глава региона Сергей Цивилев пообещал помочь людям.

Источник: Лента.Ру

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Туристку из США оштрафовали за съемку встречи мэра с недовольными россиянами
Туристку из США оштрафовали за съемку встречи мэра с недовольными россиянами

В Кемеровской области суд приговорил к штрафу в две тысячи рублей американскую туристку Алину Симоне, которая снимала мэра Киселевска Максима …



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