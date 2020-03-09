Турция запросила у НАТО дополнительную помощь из-за ситуации в САР

9 марта 2020     7
Турция запросила у НАТО дополнительную помощь из-за ситуации в САР

21:29

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Турция ожидает от альянса дополнительной помощи в связи с ситуацией в Сирии.

«На переговорах сегодня мы обсуждали главным образом ситуацию в Сирии. Я подчеркнул важность немедленного предоставления Турции дополнительной помощи со стороны НАТО и государств альянса. Граница Сирии и Турции — это юго-восточная граница НАТО. Кризис в Сирии — это угроза нашему региону и всей Европе как в сфере безопасности, так и в гуманитарной сфере», — цитирует ТАСС Эрдогана.

Ранее Эрдоган заявил о праве Турции на самостоятельные действия в Сирии.

Он добавил, что единственной целью страны является создание безопасных условий, при которых «в свои дома смогут вернуться 3,6 млн сирийцев в Турции и 1,5 млн жителей Идлиба у её границ».

5 марта в Москве прошли переговоры Эрдогана и президента России Владимира Путина по поводу обострения ситуации в Идлибе. По итогам встречи был принят совместный документ.

Источник: Россия Сегодня

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