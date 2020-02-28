Турция начнёт консультации с НАТО в связи с обстрелом в Идлибе

03:37

RT

Турция с пятницы, 28 февраля, намерена начать консультации с НАТО в связи с ситуацией в сирийском Идлибе, где в результате удара погибли, по последним данным, 29 турецких военнослужащих. Об этом в эфире ТРТ заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Совершённое нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определённые шаги для (создания. — RT) бесполётной зоны (в Идлибе. — RT)», — приводит его слова ТАСС.

Как стало известно ранее, в сирийском Идлибе под обстрел попали военнослужащие Турции. По последним данным, в результате удара погибли 29 турецких военных.

После этого турецкие силы нанесли наземные и воздушные удары по позициям сирийской армии.

Также сообщалось, что турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провёл телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как 26 февраля заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, страна так или иначе намерена прорвать «блокаду наблюдателей» в сирийском Идлибе.

По его словам, основной проблемой, с которой столкнулась Турция в Идлибе, является использование воздушного пространства Сирии.

Источник: Россия Сегодня