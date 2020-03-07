Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе

7 марта 2020     7
Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе

10:22

Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта. Об этом заявили в турецком Министерстве обороны.

«Турция останется фактором сдерживающей силы в вопросе нарушений режима прекращения огня. После вступления в силу (с полуночи 6 марта) режима перемирия в Идлибе каких-либо нарушений не зафиксировано», — говорится в заявлении оборонного ведомства, которое приводит агентство Anadolu.

По словам министра обороны Хулуси Акара, соглашение по перемирию стало важным шагом политического урегулирования в Сирии.

Переговоры президентов России и Турции по поводу обострения ситуации в Идлибе прошли в четверг, 5 марта, в Москве. По итогам встречи был принят совместный документ.

Стороны также договорились о совместном патрулировании трассы М4, которая находится под контролем боевиков.

После этого российский лидер Владимир Путин проинформировал президента Сирии Башара Асада о договорённостях с турецкой стороной по Идлибу.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Нурмагомедов высказался о возможном бое с Сен-Пьером
Нурмагомедов высказался о возможном бое с Сен-Пьером

10:21 Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с легендарным канадцем …


Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе
Турция не выявила нарушений режима прекращения огня в Идлибе

10:22 Турция не зафиксировала нарушений режима прекращения огня в сирийском Идлибе с момента его вступления в силу 6 марта. Об …


Названы российские регионы с «московскими» зарплатами
Названы российские регионы с «московскими» зарплатами

Названы российские регионы с «московскими» зарплатами. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на составленный порталом hh.ru рейтинг. В Московской …


Команда Зеленского выступила против подачи воды в Крым
Команда Зеленского выступила против подачи воды в Крым

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Крыму выступило против подачи воды на полуостров. Об этом говорится в Facebook-аккаунте ведомства. В …


Нурмагомедов назвал Фергюсона старым и тупым
Нурмагомедов назвал Фергюсона старым и тупым

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов назвал своего будущего соперника Тони Фергюсона тупым и старым. Запись пресс-конференции появилась на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты