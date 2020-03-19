Тутберидзе показала, как её ученики тренируются на фоне ситуации с коронавирусом

16:50

Известный российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе обратилась к своим подписчикам в связи с ситуацией с коронавирусом.

РИА Новости

«Вирус очень быстро вводит поправки в нашу жизнь. Нам всем нужно перестроиться к требованиям, которые необходимы для нашего здоровья и возврату к привычной жизни… Не нужно паниковать, но и нельзя недооценивать ситуацию. Взрослый обязан объяснить это ребёнку», — написала Тутберидзе на своей странице в Instagram.

Известный специалист опубликовала фотографию со своими учениками, тренирующимися в защитных масках, а также призвала соблюдать правила гигиены. В частности, Тутберидзе посоветовала носить маски, соблюдать дистанцию, а также мыть руки.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам в социальной сети.

Источник: Россия Сегодня