Тутберидзе прервала пресс-конференцию ради фотографии с фигуристками

18:44
Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прервала пресс-конференцию своих воспитанниц Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой по итогам чемпионата России для совместного фото.РИА Новости
Как сообщает корреспондент RT, Тутберидзе вывела фигуристок из зала для пресс-конференций для совместного фото, объяснив такую спешность опозданием на самолёт.
Щербакова стала победительницей чемпионата России, Косторная завоевала серебро, а Трусова — бронзу.
Ранее Щербакова призналась, что очень нервничала перед произвольной программой.
Источник: Россия Сегодня