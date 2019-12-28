Тутберидзе прервала пресс-конференцию ради фотографии с фигуристками

Ранее Щербакова призналась , что очень нервничала перед произвольной программой.

Как сообщает корреспондент RT, Тутберидзе вывела фигуристок из зала для пресс-конференций для совместного фото, объяснив такую спешность опозданием на самолёт.

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прервала пресс-конференцию своих воспитанниц Анны Щербаковой, Алёны Косторной и Александры Трусовой по итогам чемпионата России для совместного фото.

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