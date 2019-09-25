Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

25 сентября 2019     10
Тысячам россиян спрогнозировали увольнение до конца месяца

Около 51,6 тысяч россиян могут сократить до конца сентября. Такой вывод следует из данных Росстата, передают «Известия».

Согласно данным, больше всего увольнений запланировано в секторе обрабатывающего производства. Там своих рабочих мест могут лишиться 12,6 тысяч человек. В отраслях государственного управления, военной безопасности, социального обеспечения без заработка могут остаться 7,7 тысяч человек. В сфере образования собираются сократить до 5,2 тысяч сотрудников.

Отмечается, что в исследовании речь идет о тех, кто может потерять место из-за сокращений штата или планируемой ликвидации компании. Кроме того, количество планируемых увольнений стало минимальным по сравнению с аналогичными периодами с 2016 года.

В сентябре появилась информация о том, что в России в следующем году стартует реформа в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению государственных служащих. Позже пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов заявил, что окончательных решений по реформе еще нет.

Источник: Лента.Ру

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