Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта

27 января 2020     7
Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта

02:14

У арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», собираются люди, чтобы отдать дань уважения легенде клуба Коби Брайанту, который погиб при крушении вертолёта.

Возле «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе тысячи людей собрались, чтобы почтить памяти Коби Брайанта. На всех экранах возле арены появились изображения бывшей звезды «Лейкерс». В настоящее время в «Стэйплс-центре» идёт церемония награждения музыкальной премии «Грэмми».

Just surreal at Staples Center – Kobe’s face on every screen as hundreds of people seem to just want to be somewhere they can cry together. Also: The Grammys are here tonight so there is the odd person wandering around in a tuxedo.
None of this feels real. pic.twitter.com/esukv1yNZs

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 26, 2020

Коби Брайант провёл 20 сезонов, выступая за «Лейкерс», и стал пятикратным чемпионом НБА. 26 января экс-баскетболист и его 13-летняя дочь разбились в результате крушения вертолёта.

Ранее Джордан заявил, что Брайант был ему как младший брат.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта
Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта

02:14 У арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», собираются люди, чтобы отдать дань уважения легенде клуба …


Коронавирус оказался заразным в инкубационный период
Коронавирус оказался заразным в инкубационный период

Инкубационный период нового типа коронавируса составляет от 1 до 14 дней, в среднем — 10 суток, заявил 26 января глава …


Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта
Трамп отреагировал на гибель Коби Брайанта

Президент США Дональд Трамп в Twitter отреагировал на новость о гибели баскетболиста Коби Брайанта. «Сообщают, что Коби Брайант погиб в …


Автомобиль упал в реку Яузу в центре Москвы
Автомобиль упал в реку Яузу в центре Москвы

Легковой автомобиль пробил ограждение и упал в реку Яузу в центре Москвы, сообщает 26 января РЕН ТВ. Инцидент произошел на …


Чепиков: у нас есть шансы на медали ЧМ
Чепиков: у нас есть шансы на медали ЧМ

23:01 Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков считает, что пока рано делать выводы о сезоне в исполнении сборной России. …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты