Тысячи болельщиков собрались у арены «Лейкерс» почтить память Брайанта

У арены «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе, где проводит домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», собираются люди, чтобы отдать дань уважения легенде клуба Коби Брайанту, который погиб при крушении вертолёта.

Возле «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе тысячи людей собрались, чтобы почтить памяти Коби Брайанта. На всех экранах возле арены появились изображения бывшей звезды «Лейкерс». В настоящее время в «Стэйплс-центре» идёт церемония награждения музыкальной премии «Грэмми».

Just surreal at Staples Center – Kobe’s face on every screen as hundreds of people seem to just want to be somewhere they can cry together. Also: The Grammys are here tonight so there is the odd person wandering around in a tuxedo.

None of this feels real. pic.twitter.com/esukv1yNZs

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 26, 2020