«Тёплого приёма не будет»: почему в Великобритании недовольны визитом Трампа

Президент США Дональд Трамп в ближайшие три дня будет находиться с визитом в Великобритании по приглашению королевы Елизаветы II. Однако американскому лидеру не рада значительная часть общества и политической элиты. Накалил обстановку и сам Трамп, который незадолго до начала визита стал советовать британцам, как им лучше провести брексит и кого стоит избрать на пост премьер-министра вместо Терезы Мэй. В ответ политики обвинили его во вмешательстве во внутренние дела Соединённого Королевства. По мнению экспертов, главе Белого дома выгодно ослабление Евросоюза, а Лондон с его интересами становится для Вашингтона лишь разменной фигурой в большой политической игре.

3 июня президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Великобританию по приглашению Елизаветы II. В Соединённом Королевстве американский лидер будет находиться трое суток. Большую часть первого дня займут его встречи с королевой и наследным принцем Чарльзом.

4 июня Трамп проведёт переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. На следующий день запланировано участие президента и королевы в мероприятиях в Портсмуте в честь 75-летней годовщины высадки союзников в Нормандии в 1944 году. 5 июня Трамп отправится с однодневным визитом в Ирландию, после чего примет участие в памятных мероприятиях в честь юбилея открытия Второго фронта во Франции.

Холодный приём

Как прогнозируют британские СМИ, визит Трампа будет сопровождаться массовыми протестами противников его политики. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин и спикер палаты общин британского парламента Джон Беркоу бойкотируют официальный банкет с участием президента США и королевской семьи, который состоится вечером 3 июня. Также из-за запрета Беркоу президент США не сможет выступить в британском парламенте.

Поводов для недовольства добавил и сам Трамп. В интервью британскому таблоиду The Sun американский лидер обозначил свои симпатии в британской внутренней политике. После того как 24 мая Тереза Мэй объявила об уходе с поста лидера консерваторов, в партии развернулась борьба за право сменить её на этом посту и должности премьер-министра страны. Один из наиболее обсуждаемых кандидатов — экс-министр иностранных дел Борис Джонсон.

Трамп заявил The Sun, «что Борис очень хорошо справился бы с этой работой. Полагаю, он был бы превосходным (премьером. — RT)». Особо выделил американский президент и действующего главу британского МИД Джереми Ханта за его призыв увеличить военные расходы.

А вот министра окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува Трамп не будет поддерживать. Президенту США не понравилось, что британец ранее критиковал его позицию по Ирану. Кроме того, американский лидер признался, что мог бы повлиять на исход борьбы среди консерваторов за пост премьера, поскольку несколько кандидатов уже просили его о помощи.

По информации британского таблоида, такие заявления могут серьёзно осложнить дипломатические отношения Великобритании и США.

В прошлом году, накануне визита в Соединённое Королевство, Трамп уже делал аналогичное провокационное высказывание по поводу премьерских шансов Джонсона. В этот раз американского лидера раскритиковали представители как консерваторов, так и лейбористов.

«У президента США, разумеется, есть право на собственное мнение, но не ему решать, кто станет следующим премьер-министром нашей страны», — заявил лидер палаты общин, консерватор Мел Страйд.

В свою очередь, Корбин, реагируя на заявления Трампа, назвал их «неприемлемым вмешательством» в британскую демократию. Его однопартиец, мэр Лондона Садик Хан придерживается того же мнения. По словам политика, президент США пытается «бессовестно вмешаться» в процесс избрания лидера консерваторов. Раскритиковал американского лидера и глава партии «Либеральные демократы» сэр Винс Кейбл.

Протест против Трампа в Великобритании

Reuters

© Yves Herman

Доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила в беседе с RT, что «британское общество настроено скорее негативно к Трампу, и его давление воспринимается как неуместное».

«Эти люди поддерживают идею суверенитета и не хотят поступаться своими интересами. Поэтому тёплого приёма со стороны граждан он не получит», — отметила эксперт.

В пространстве хаоса

Британские и американские СМИ отмечают, что как минимум на личном уровне отношения руководства Великобритании и США не складываются. Трамп ранее позволял себе публично критиковать Мэй и других политиков Соединённого Королевства — особенно доставалось Хану с его эмигрантским и мусульманским бэкграундом.

С другой стороны, президент США не скрывает своих симпатий к наиболее радикальным представителям движения за выход Великобритании из ЕС, в частности, лидеру Партии брексита Найджелу Фараджу. Согласно социследованию компании Opinium, обнародованному накануне визита Трампа, сейчас это наиболее популярная партия в Великобритании. За неё на выборах готовы проголосовать 26% избирателей — на 4% больше, чем за лейбористов, и на 9% больше, чем за консерваторов.

Найджел Фарадж

Reuters

© Henry Nicholls

30 мая в разговоре с журналистами Трамп не исключил, что может встретиться с Фараджем и с Джонсоном в ходе своего визита в Великобританию. Это заявление тут же стало поводом для нового скандала — чуть позже политик заявил, что офис премьер-министра посоветовал президенту США избегать общения с ним.

СNN в материале под заголовком «Британия готовится к прибытию Дональда Трампа в пространство политического хаоса» отмечает, что традиционно визит американского лидера в Лондон — шанс для Соединённого Королевства продемонстрировать свой особый статус в отношениях с США. Но не в этот раз.

«В случае государственного визита Трампа лучшее, на что можно рассчитывать – это успешная минимизация масштабов сопутствующего переполоха. Похоже, что вероятность такого исхода невелика», — говорится на сайте телекомпании.

В свою очередь, телеканал NBC News сообщил, что «Трамп доставляет Великобритании дипломатические неприятности даже до начала своего государственного визита».

Помимо заявлений относительно кандидатов на пост премьер-министра Великобритании, в вину президенту США журналисты ставят тот факт, что в интервью The Sun он якобы назвал «злобной» супругу принца Гарри Меган Маркл. Сам Трамп 2 июня в своём Twitter открестился от этой фразы, заявив, что это «выдумка фейковых новостей».

Как отмечает старший научный сотрудник Института Брукингса Томас Райт в статье для американского издания The Atlantic, отношения США и Великобритании и так находятся не в лучшем состоянии.

«Президент вмешивается во внутреннюю политику Великобритании вот уже два с половиной года. После совершённых в стране терактов он неоднократно высказывался и действовал во вред её национальной безопасности. Он запугивал и унижал премьер-министра Терезу Мэй, — подчёркивает эксперт. По его словам, на торговых переговорах Трамп занял хищническую позицию, стремясь добиться от Лондона возмутительных уступок в период, когда тот оказался ослаблен».

Согласно опросу компании YouGov, проведённому в мае 2019 года, визит президента США в Соединённое Королевство раскалывает британское общество. Если в прошлом году против посещения Трампом Лондона выступали 37% опрошенных, то в этом — 40%. В этом году 46% не высказываются против того, чтобы американский лидер приехал в их страну. В 2018-м таких было 50%. При этом 41% британцев хотели бы, чтобы их правительство дистанцировалось от Трампа, а 40% считают, что оно должно работать вместе с ним.

«Играть на разрушение»

Как отмечает The Daily Express, в ходе своего государственного визита в Соединённое Королевство американский президент может столкнуться с критикой британцев уже во время формально протокольной встречи с принцем Чарльзом. Наследник британского престола известен своей борьбой против глобального изменения климата, тогда как американский лидер вывел США из Парижского соглашения по климату 2016 года.

Принц Чарльз

Reuters

© John Macdougall/Pool

Как сообщает британская телерадиокомпания BBC, позиции Лондона и Вашингтона в настоящее время расходятся по ряду вопросов: ситуация на Ближнем Востоке, включая отношения США и Ирана, планы мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая «сделка века»), а также отношения с Китаем.

Лондон выступает против навязывания палестинцам неприемлемых для них планов, в чём те обвиняют США. Великобритания, вопреки позиции Вашингтона, остаётся приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий 2015 года — ядерной сделке с Ираном. Наконец, несмотря на предостережения США, Лондон рассматривает возможность участия китайской компании Huawei в создании сети 5G в стране. Как передаёт BBC, эти темы так или иначе могут быть затронуты в ходе визита Трампа.

Однако, как полагают эксперты, в основном речь будет идти о брексите. Ранее в интервью The Sunday Times Трамп даже позволил себе дать советы британской элите о том, как следует выходить из ЕС. По мнению президента Соединённых Штатов, сделать это надо до октября 2019 года, не уплачивая многомиллиардные отступные Евросоюзу.

Как отмечает Наталья Ерёмина, США при Трампе рассматривают брексит как средство ослабления Евросоюза, в котором видят уже не союзника, а глобального конкурента.

«Скорее всего, американский президент сделает несколько заявлений о том, какие перспективы ожидают Великобританию, если она выйдет из состава ЕС, и в данном случае он будет играть на разрушение Евросоюза, — утверждает политолог. — Хотя в разжигании конфликтов внутри ЕС британские парламентарии часто обвиняют Россию, делают это именно США».

Подобный вариант ранее предвосхитил советник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. В интервью британскому телеканалу Sky News он заявил, что Трамп «ждёт переговоров с полностью независимой Великобританией, вышедшей из Евросоюза». По мнению Болтона, США, Великобритания и Канада могли бы заключить взаимовыгодное торговое соглашение.

«Нужно следить за тем, состоится ли встреча Трампа или кого-нибудь из его высокопоставленных советников с Фараджем», — подчеркнул в беседе с RT политолог Дмитрий Дробницкий.