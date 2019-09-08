Уайт высказался о победе Нурмагомедова над Порье

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал победу россиянина Хабиба Нурмагомедова над американцем Дастином Порье в бою за титул чемпиона организации в лёгком весе.

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«Он выглядел потрясающе. Хабиб очень хорош. Дастин здорово боролся. Но Нурмагомедов полностью доминировал сегодня», — заявил Уайт на пресс-конференции.

Нурмагомедов победил Порье удушающим приёмом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов вновь выпрыгнул за пределы октагона после боя.

RT вёл текстовую трансляцию боя за звание чемпиона Абсолюного бойцовского чемпионата в лёгком весе между Нурмагомедовым и Порье.

Источник: Россия Сегодня