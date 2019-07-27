Убитую на глазах у детей россиянку уличили в «провокационном» поведении

27 июля 2019     21
Убитую на глазах у детей россиянку уличили в «провокационном» поведении

Подруга убитой в подмосковном Раменском 26-летней Натальи Басовой рассказала о ее отношениях с подозреваемым в преступлении. Ее слова приводит РЕН ТВ.

По ее словам, предполагаемый убийца, 38-летний Артем Шустов, ранее совершал насильственные действия в отношении Басовой. Однажды он пытался утопить женщину в бассейне фитнес-центра, где они вместе занимались, а в другой раз грубо спустил ее с лестницы.

Подруга также заявила о «провокациях» со стороны Басовой. Она пояснила, что женщина продолжала ходить в тот же тренажерный зал после расставания. «Наташа мне рассказывала, что он ей сказал, мол, я только в себя пришел, не попадайся мне на глаза, а она специально ходила», — заключила она.

Ранее друзья женщины рассказали, что отец ее ребенка бросил семью и не занимался воспитанием дочери. Басова работала в детском саду и растила ребенка своими силами. По их словам, погибшая «хотела обычного семейного счастья» и «все искала мужа и, наверное, отца для своей дочки».

26 июля была опубликована переписка Басовой с Шустовым. Судя по сообщениям, женщина знала, что ей может грозить опасность, — она называла собеседника ненормальным и просила оставить ее в покое.

Убийство Натальи Басовой произошло днем 25 июля на детской площадке в Раменском. Мужчина подошел к сидящей на скамейке женщине, сказал ей несколько слов, после чего начал наносить удары ножом на глазах у детей. От полученных ранений пострадавшая скончалась. После убийства Шустов покинул площадку. Тем же вечером он был задержан.

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Источник: Лента.Ру

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