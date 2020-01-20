Увеличилось число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми

20 января 2020     9
Увеличилось число пострадавших при прорыве трубы с кипятком в отеле в Перми

Число пострадавших из-за прорыва трубы в мини-отеле в Перми увеличилось с трех до шести. Об этом сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова в своем Instagram.

По словам Мелеховой, в ожоговый центр поступили трое пострадавших. Одна пациентка в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. Еще трое человек отказались от госпитализации.

Ранее сообщалось, что в результате прорыва трубы в отеле «Карамель» в Индустриальном районе погибли пять человек, еще. На место происшествия прибыл глава региона Максим Решетников.

Источник: Лента.Ру

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