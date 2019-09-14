Увеличилось число 100-летних россиян

14 сентября 2019     19
Увеличилось число 100-летних россиян

В России за десять лет увеличилось число жителей старше 100 лет более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Численность мужчин старше 100 лет на 1 января 2019 года составила 5895 человек, а женщин — 14687 человек. При этом численность мужчин-долгожителей на 1 января 2009 года составила 1253 человека, а женщин — 6465 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Москве и Санкт-Петербурге живет больше всего россиян в возрасте более 100 лет. В столице живут 6526 человек, родившихся в 1919 году или раньше. В Санкт-Петербурге их 2940. На третьем месте оказалась Астрахань. Там насчитывается 664 пенсионера возрастом более 100 лет.

В России до 2024 года будет реализован национальный проект «Демография». Его цели заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования. Нацпроект включает в себя пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В аэропорту Симферополя заминировали самолет
В аэропорту Симферополя заминировали самолет

Крымские правоохранители проводят проверку по факту ложного сообщения о минировании самолета, который следовал по маршруту Симферополь – Казань и благополучно …


Увеличилось число 100-летних россиян
Увеличилось число 100-летних россиян

В России за десять лет увеличилось число жителей старше 100 лет более чем в 2,5 раза, сообщает ТАСС со ссылкой …


Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк на выздоровление

Нейрохирург Александр Тушев оценил шансы на выздоровление звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, у которой, по сообщениями СМИ, последняя …


«Никто из ребят ещё не отошёл от шока»: боксёр Замковой — о гибели Дадашева, должности капитана сборной и домашнем ЧМ
«Никто из ребят ещё не отошёл от шока»: боксёр Замковой — о гибели Дадашева, должности капитана сборной и домашнем ЧМ

Проведение чемпионата мира в Екатеринбурге поспособствует развитию бокса в России, полагает бронзовый призёр Олимпиады в Лондоне Андрей Замковой. По его …


Умер певец Эдди Мани
Умер певец Эдди Мани

Умер американский певец и композитор Эдди Мани. Об этом порталу Variety сообщила семья музыканта. Ему было 70 лет. Незадолго до …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты