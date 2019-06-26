УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в ЛЧ

26 июня 2019     16
УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в ЛЧ

Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в матчах Лиги чемпионов.

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«От УЕФА поступило официальное письмо о запрете логотипа, который соответствует логотипу партии. А регламентными нормами УЕФА отделяет спорт от политики. Здесь не нужно заострять внимание именно на коммунистической партии, это относится ко всем случаям, которые связаны с политикой. МФК КПРФ также получил извещение и будет менять логотип. Возможность оставить название команды пока обсуждается», — цитирует РИА Новости президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.

МФК КПРФ в следующем сезоне дебютирует в мини-футбольной Лиге чемпионов в качестве вице-чемпиона страны.

Ранее сообщалось, что «Тюмень» впервые выиграла ЧР по мини-футболу.

Источник: Россия Сегодня

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