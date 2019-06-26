УЕФА запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в ЛЧ

Европейский футбольный союз (УЕФА) запретил мини-футбольному клубу КПРФ использовать логотип в матчах Лиги чемпионов.
«От УЕФА поступило официальное письмо о запрете логотипа, который соответствует логотипу партии. А регламентными нормами УЕФА отделяет спорт от политики. Здесь не нужно заострять внимание именно на коммунистической партии, это относится ко всем случаям, которые связаны с политикой. МФК КПРФ также получил извещение и будет менять логотип. Возможность оставить название команды пока обсуждается», — цитирует РИА Новости президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев.
МФК КПРФ в следующем сезоне дебютирует в мини-футбольной Лиге чемпионов в качестве вице-чемпиона страны.
Ранее сообщалось, что «Тюмень» впервые выиграла ЧР по мини-футболу.
Источник: Россия Сегодня
|
Интуиция принесла дедушке сотни тысяч долларов
Житель американского города Ипсиланти, штат Мичиган, играл в лотерею числами из печенья с предсказанием и выиграл 351,2 тысячи долларов (22 …
|
Москва подготовилась к любым действиям НАТО после выхода из ДРСМД
Москва готова к любым действиям НАТО, которые альянс планирует предпринять в связи с приостановкой действия Договора о ликвидации ракет средней …
|
Погода в Севастополе и Крыму 26 июня
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью …
|
Спасатели не дали отдыхающим уплыть на гидроцикле в открытое море
Накануне, 25 июня, в селе Прибрежном спасателю Евпаторийского ГИМС удалось вернуть на берег двух человек: мужчину 1969 года рождения и 15-летнего …
|
Севастополь прощается с академиком Виталием Ивановым
В Морском гидрофизическом институте РАН в 10 утра началось прощание с академиком, доктором физико-математических наук, профессором, 14 лет возглавлявшим этот …