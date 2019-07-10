Уильямс о штрафе на Уимблдоне: наверное, у меня суперсила

10 июля 2019     24
Уильямс о штрафе на Уимблдоне: наверное, у меня суперсила

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировал свой штраф за порчу травяного покрытия на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.

  • ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была «Мстителем» в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».

37-летняя американка была оштрафована на $10 тыс. за нанесение повреждения травяному покрытию на одном из тренировочных кортов перед стартом турнира.

Ранее сообщалось, что Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона.

Источник: Россия Сегодня

Сейчас читают:

Не пропусти! «Юнона и Авось» в Севастополе (ВИДЕО)
Не пропусти! «Юнона и Авось» в Севастополе (ВИДЕО)

Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы – выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Постановку рок-оперы «Юнона …


BMW представило первый электрический Mini
BMW представило первый электрический Mini

Корпорация BMW представила первый полностью электрический Mini – через 60 лет после выхода оригинального британского автомобиля. Тот Mini появился в …


Ремонт улицы Карла Либкнехта в Севастополе завершен
Ремонт улицы Карла Либкнехта в Севастополе завершен

Качество проведенных работ сегодня, 10 июля, оценил губернатор города Дмитрий Овсянников. Это один из участков длиной в 400 м, который …


Для диагностики сколиоза рентген не нужен
Для диагностики сколиоза рентген не нужен

Новосибирские учёные разработали уникальный метод ранней диагностики сколиоза – скрининга позвоночника с помощью компьютерного оптического топографа. Почему это заболевание так …


Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет
Путин призвал обеспечить России технологический суверенитет

России нужно гарантировать технологический суверенитет, глобальная конкуренция за обладание соответствующими компетенциями развернулась уже сейчас, заявил президент России Владимир Путин. Его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты