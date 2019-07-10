Уильямс о штрафе на Уимблдоне: наверное, у меня суперсила

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировал свой штраф за порчу травяного покрытия на третьем в сезоне турнире серии Большого шлема — Уимблдоне.
- ©Panoramic/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«Я просто бросила на корт ракетку. За это меня оштрафовали. Если бы мне объяснили, что такого я сделала, я была бы благодарна. Я всегда была «Мстителем» в сердце. Наверное, у меня суперсила, не знаю», — приводит слова Уильямс «Чемпионат».
37-летняя американка была оштрафована на $10 тыс. за нанесение повреждения травяному покрытию на одном из тренировочных кортов перед стартом турнира.
Ранее сообщалось, что Уильямс вышла в полуфинал Уимблдона.
Источник: Россия Сегодня