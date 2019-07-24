Украинский боксёр Усик посвятил стихотворение Дадашеву

24 июля 2019     15
Украинский боксёр Усик посвятил стихотворение Дадашеву

Украинский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик в стихотворной форме выразил соболезнования в связи с гибелью российского боксёра Максима Дадашева.

  • @dadashev__m / Instagram

В своём Instagram 32-летний украинец опубликовал следующее: «Я болен боксом, я это знаю, я болен тем, что манит и пленит, и нет и дня, что б я не думал, когда закончу, как дальше жить. Как жить, без этого дурмана, и как вести себя в быту, когда ты каждый божий день мечтаешь, я выйду в ринг и запою, я запою балладу тихо и разгоню до множества октав. Когда я в ринге, я живу, я расцветаю, как тюльпан, и если нету в жизни бокса, я разлечусь, как одуван. Бокс для меня, как смысл жизни, который бог мне в жизни дал».

Дадашев в рамках боксёрского вечера в США уступил в поединке пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом «отёк мозга». Впоследствии Дадашев перенёс операцию, в ходе которой ему провели трепанацию черепа. 23 июля Дадашев скончался в США.

Ранее тренер Дадашева признался, что ужасно себя чувствует после смерти боксёра.

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Источник: Россия Сегодня

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