Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого

13 ноября 2019     17
Украинский журналист рассказал, как в стране отреагировали на заявление Ракицкого

15:46

Известный украинский журналист Артем Франков ответил на вопрос, как в стране отреагировали на слова защитника петербургского «Зенита» Ярослава Ракицкого о завершении карьеры в национальной команде.

@zenit_spb Twitter

«Агрессивно. Но не к решению, а к его заявлению. Скажу так: для меня то, что он не вызывается в сборную, воспринималось абсолютно естественно. Исходя из нынешней футбольно-политической ситуации. Зачем Ярослав решил сделать заявление именно в данный момент, не знаю», — цитирует Франкова «Матч ТВ».

По его мнению, Ракицкому не стоило в очередной раз разжигать обстановку. Он отметил, что в отсутствие игрока у Украины сложилась линия обороны, которая неплохо справляется со своими обязанностями. 

«Ярослава в команде давно нет, она выиграла отбор на Евро, демонстрирует неплохую игру. Поэтому никто не понял этого заявления, даже те, кто с уважением относился к нему как к футболисту», — добавил Франков.

В прошлом сезоне Ракицкий перешёл из донецкого «Шахтёра» в «Зенит» и перестал вызываться в сборную своей страны. Игрок выступал за сборную Украины с 2009 года. На его счету 54 матча и пять голов в составе национальной команды.

Ранее Александр Зинченко отреагировал на слова Ракицкого о завершении карьеры в сборной Украины. 

Источник: Россия Сегодня

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