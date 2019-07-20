Украинский моряк после пятидневного запоя прыгнул в российскую реку

В Ростовской области украинский моряк прыгнул за борт молдавского судна вместе с чемоданом и попытался добраться до берега. Об этом сообщил сайт SeafarersJournal.

В момент происшествия сухогруз проходил по реке Дон. Мужчина оказался коком судна, его спасла береговая охрана. Утверждается, что во время спасения он был в неадекватном состоянии.

Позднее мужчину задержала полиция Ростовской области, его экстрадируют в Украину. Капитан судна рассказал, что до происшествия у кока был «пятидневный запой».

Ранее в Ленинградской области задержали француза, который пытался нелегально попасть в Россию через Эстонию. 22-летний француз сообщил, что переплыл реку Нарва из Эстонии в Россию ради туризма. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Источник: Лента.Ру