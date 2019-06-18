Украинский футболист Хачериди не исключил вариант выступления за клуб из России

18 июня 2019     12
Украинский футболист Хачериди не исключил вариант выступления за клуб из России

Украинский защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди ответил на вопрос, готов ли он перейти в российский клуб.

«Перешел бы в Россию? Не знаю, врать не буду. А если нет предложений, но только одно предложение из России? Надо же семью кормить. Если два, то другое дело. Например еще предложение из Турции, я, конечно, предпочту ее. Из России предложений не было никогда, только разговоры», — приводит слова Хачериди «Зе Интервьюер».

31-летний защитник большую часть карьеры — 11 лет — играл в киевском «Динамо». В ПАОК он перешёл летом 2018 года.

Ранее сообщалось, что «Рубин» объявил о трансфере украинского футболиста

Источник: Россия Сегодня

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