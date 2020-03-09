Украинский шпион рассказал о проигранной Киевом войне за Донбасс

9 марта 2020     13
Украинский шпион рассказал о проигранной Киевом войне за Донбасс

09:06

Осуждённый в самопровозглашённой ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев заявил, что возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятно, а вооружённый конфликт в регионе проигранным.

Reuters © Alexander Ermochenko

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — заявил он в интервью украинскому «Пятому каналу».

Он отметил, что территорию вернуть нельзя и «весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше».

Асеев добавил, что в настоящее время редко происходят конфликты, в результате которых одна из сторон теряет государственность. 

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, однако в самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы к любому варианту развития событий.

Источник: Россия Сегодня

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