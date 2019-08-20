Умерла актриса Александра Назарова

21:35

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Александра Назарова. Об этом заявили в пресс-службе Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой.

© Официальный сайт театра Ермоловой

«Не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой», — говорится в сообщении.

В театре смерть актрисы назвали невосполнимой утратой для всего российского искусства.

Как указывается, о дате, времени и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Назарова известная ролям в фильмах «Экипаж», «А если это любовь?», сериалам «Бригада» и «Моя прекрасная няня», а также работой в театре имени Ермоловой.

Ранее Пятый канал сообщил о смерти советской актрисы и театрального педагога Валентины Зимней.

Источник: Россия Сегодня