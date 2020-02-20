Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР

20 февраля 2020     7
Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР

01:42

Двое иранцев, скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCov, до этого не контактировали с китайскими гражданами или другими прибывшими из КНР лицами.

Об этом заявил член национального комитета по инфекционным заболеваниям в Минздраве Ирана Масуд Мардани.

«Комитет по расследованию инфекционных болезней в Министерстве здравоохранения сейчас выясняет способ передачи коронавируса заразившимся в Куме, но вероятно, что болезнь передалась через одного из путешественников, приехавшего из соседнего государства, хотя мы не можем подтвердить место передачи вируса», — цитирует его РИА Новости.

19 февраля правительство Ирана подтвердило два случая заражения коронавирусной инфекцией в стране. Позднее стало известно, что оба заболевших скончались.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР
Умершие от коронавируса в Иране не контактировали с приехавшими из КНР

01:42 Двое иранцев, скончавшихся от последствий заражения новым типом коронавируса 2019-nCov, до этого не контактировали с китайскими гражданами или другими …


Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера
Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

01:57 Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на …


Обещания Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью
Обещания Трампа помиловать Ассанжа назвали ложью

Белый дом опроверг сведения о том, что президент США Дональд Трамп предлагал помилование основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу в 2017 году, …


«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
«Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Вест Хэм» в матче 26-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру». …


Продукты из Китая запретили ввозить в Россию
Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая. Письмо о новых способах борьбы с коронавирусом и …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты