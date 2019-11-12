Умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола — Николай Исаев

12 ноября 2019     15
Умер бывший тренер чемпиона WBA Бивола — Николай Исаев

14:59

Тренер Николай Исаев, в прошлом работавший с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе Дмитрием Биволом, скончался в возрасте 63 лет.

© Спортивная Федерация Бокса СПБ Instagram

Об этом сообщает пресс-служба Спортивная федерация бокса (СФБ) Санкт-Петербурга.

Отмечается, что специалист долгое время боролся с заболеванием.

За время своей тренерской деятельности Исаев подготовил 32 мастера спорта СССР и России и двух мастеров спорта международного класса —двукратного обладателя Кубка СССР, и победитель международных соревнований Роберта Имамова, а также шестикратный победитель первенства России, двукратный победитель первенства Европы и действующего чемпиона WBA в полутяжёлом Дмитрия Бивола.

Ранее стало известно о смерти заслуженного тренера по лёгкой атлетике Владимира Иванова.

Источник: Россия Сегодня

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