Умер главный конструктор Ту-160

30 декабря 2019     5
Умер главный конструктор Ту-160

Главный конструктор стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Валентин Близнюк скончался в понедельник, 30 декабря, в возрасте 91 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«Сегодня скончался авиаконструктор Валентин Иванович Близнюк», — рассказал источник.

Валентин Близнюк родился 12 апреля 1928 года. С 1952 года он работал в Конструкторском бюро «Туполев», где, в частности, руководил работами по строительству сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. В 1975 году он стал главным конструктором этого самолета. Один из них, который находится на вооружении ВВС России, в 2006 году получил именование «Валентин Близнюк».

Советский Ту-160 является самым крупным и мощным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом. Он признан самым скоростным бомбардировщиком из находящихся на вооружении, на самолете установлено 46 мировых рекордов. Модифицированная версия ракетоносца является одним из звеньев ядерной триады России.

Источник: Лента.Ру

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