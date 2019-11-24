Умер народный артист Украины Давид Бабаев

17:52

В Киеве в возрасте 76 лет скончался актёр театра и кино, народный артист Украины Давид Бабаев.

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Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление актёра Вячеслава Василюка в Facebook.

«Умер Давид Бабаев… Светлая память…» — говорится в сообщении.

Бабаев сыграл в более 70 спектаклях Киевского национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки, а также исполнил свыше 40 ролей в кино.

29 июня в возрасте 98 лет умерла народная артистка Украины, почётный гражданин города Одессы Евгения Дембская.

Источник: Россия Сегодня