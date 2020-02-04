Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

4 февраля 2020     11
Умер основатель «Шанинки» Теодор Шанин

В Москве умер ученый, президент и основатель Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Теодор Шанин, ему было 89 лет. О его смерти сообщили «Известия» и РЕН ТВ.

Как пишет РЕН ТВ, социолог умер в своем доме в центре Москвы. Причины и обстоятельства смерти пока неизвестны.

Теодор Шанин родился в 1930 году в Польше. Высшее образование он получал в Иерусалимском и Бирмингемском университетах, позднее начал преподавание в Манчестерском университете и был научным сотрудником Оксфордского университета. В 1995 году Шанин и другие ученые основали Школу социальных и экономических наук в Москве, в 2007 году он стал ее президентом. Летом 2018 года учебное заведение лишили государственной аккредитации.

За свою научную карьеру Шанин получил несколько наград, в том числе медаль почетного работника Высшего профессионального образования от российского Министерства образования в 2003 году.

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Источник: Лента.Ру

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